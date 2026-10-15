Alfredo Garcia Announced as New Director of MRO Sales and Marketing at Western Aircraft
Western Aircraft has announced that Alfredo Garcia will now serve as the company’s director of MRO sales and marketing.
In his new role, Garcia will focus on scaling-up sales and expanding the pipeline across Western Aircraft’s MRO business.
Garcia is prepared by 30+ years of experience in aviation maintenance, including:
- FAA Part 145 and Part 135 maintenance operations
- Regulatory compliance
- MRO sales
Garcia also holds an FAA airframe and powerplant certificate from Northrop University and a business certificate from the University of Phoenix.
Highlighting his dedication to mechanic mentorship and growth, Garcia contributes to various associations, such as:
- National Business Aviation Association Maintenance Committee
- Southern California Aviation Association Technical Committee (Chair and Board of Directors)
Some of Garcia’s previous roles that have prepped him for success at Western Aircraft include:
- Director of Sales and Business Development at ACI Jet
- Regional Manager at Duncan Aviation
- General Manager at West Coast Aircraft Maintenance
- Southwest Sales Manager and Return-to-Service Inspector at Cessna Aircraft Co.’s Citation Service Center
- Mechanic, Inspector and Customer Project Manager at Garrett Aviation.
At West Coast Aircraft Maintenance, Garcia also acted as FAA accountable manager and sales manager, taking on full profit-and-loss responsibility as well as ensuring Part 145 and Part 135 compliance.
Western Aircraft is a Greenwich AeroGroup company.