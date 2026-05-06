NBAA Announces AMT Maintenance Scholarship Recipients

The Maintenance Committee of the National Business Aviation Association (NBAA) has shared its list of 2026 recipients of the organization’s AMT Maintenance Scholarships.
The AMT Maintenance Scholarships are designed to support training and technical instruction for aspiring maintenance professionals who want to work in business aviation.
The program helps students enroll in model-specific courses at training centers offering instruction in:
- Aircraft
- Engine
- Avionics
During the selection process, the program considers applicants like:
- Aspiring aviation mechanics
- Certified A&P mechanics
- Military personnel transitioning to civilian life
NBAA Charities also provides other scholarship and professional development opportunities in business aviation, which interested parties can research on the company website.
The 2026 Maintenance AMT recipients and their courses are:
- Sandra Acree: Dassault Falcon Jet; Any Falcon Maintenance Initial – 3-4 Weeks, Course conducted by CAE, Any US location
- Wyatt Altman: FlightSafety International; Gulfstream G500/G600 Maintenance Initial
- Kaden Anderson: Williams International; Engine Line Maintenance
- Greg Arbuckle: Abaris Training Resources, Inc.; M1-R1 Advanced Composite Structures: Fabrication and Damage Repair (Phase 1)
- Mateo Artidiello: Textron Aviation; King Air 200 Maintenance Initial conducted by FlightSafety International
- Rex Beam: Gogo; Master Technician Installer Course
- Joseph Castillo: Collins Aerospace; Challenger 604 Fusion Flight Line Maintenance course
- Christopher Chevalier: Textron Aviation; CJ3/CJ3+ Maintenance Initial conducted by FlightSafety International
- Grant Deal: Garmin Aviation ; G3000/5000 Introduction Maintenance Training
- Jerron DeJabet: Williams International; Engine Line Maintenance
- Joel Green : Abaris Training Resources, Inc.; M1-R1 Advanced Composite Structures: Fabrication and Damage Repair (Phase 1) and PR2 Advanced Composite Structures: Damage Repair
- Bailey Harris: FlightSafety International; P&WC PT6A Engine Line Maintenance
- Olivia Hensley: FlightSafety International; F7X/F8X Maintenance Initial
- Erin Hoffman: USC Viterbi School of Engineering; Choice of Safety Management for Aviation Maintenance Course or Human Factors for Aviation Maintenance Course
- William Hollingsworth: CAE; Challenger 300/350 Maintenance Initial
- Malik Johnson: Williams International; Engine Line Maintenance
- Joshua McGill: FlightSafety International; Avionics Standard Practices
- Elijah Moyer: Collins Aerospace; King Air ProLine -21 Flight Line Maintenance Course
- Kevin Nelson: Gogo; Gogo aeroIT® Certification Training Course
- Jaehyung Park: Williams International; Engine Line Maintenance
- Alexis Petersen: Dassault Falcon Jet; Any Falcon Maintenance Initial – 3-4 Weeks, Course conducted by FlightSafety International, any US Location
- Max Reasbeck: Collins Aerospace; King Air ProLine Fusion Flight Line Maintenance Course
- Joshua Richards: ASTM International NCATT, administered by SpaceTEC Partners; ASTM NCATT Aircraft Electronics Technician (AET) Certification Endorsement (AEIT, DNS, ANS, RCS or OCS)
- Ian Schmidt: ASTM International NCATT, administered by SpaceTEC Partners; ASTM NCATT Aircraft Electronics Technician (AET) Certification Exam
- Eulogio Vargas: Rolls-Royce, Inc.; One Engine Familiarization or Engine Line Maintenance Course
- Reiben Zurcher: Collins Aerospace; Pro Line Fusion Global 5000/6000 Flight Line Maintenance Course
For their contributions and support for the AMT Maintenance Program, NBAA thanks:
- Abaris Training Resources, Inc.
- ASTM International NCATT administered by SpaceTEC Partners, Inc.
- CAE
- Collins Aerospace
- Dassault Falcon Jet
- FlightSafety International
- Garmin International
- Gogo
- Gulfstream Aerospace
- Rolls-Royce, Inc.
- Textron Aviation
- USC Viterbi School of Engineering
- Williams International